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Новый проект объединит учителей по всей России

Новый проект объединит учителей по всей России

Он называется «Учитель на селе». фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ запускает серию интервью с учителями деревенских, поселковых и сельских школ.

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