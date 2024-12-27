Новый проект объединит учителей по всей России

Он называется «Учитель на селе». фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ запускает серию интервью с учителями деревенских, поселковых и сельских школ.
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