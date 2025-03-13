Шайхразиев призвал к сотрудничеству на ифтаре в Татарском культурном центре Москвы

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар В Татарском культурном центре Москвы по инициативе Всемирного конгресса татар при поддержке Духовного управления мусульман РФ и столичной Автономии татар состоялся торжественный ифтар.
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