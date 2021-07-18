Варшава стремительно вооружается, не считаясь с затратами и здравым смыслом

Виктор АрхиповПолитикаВаршава стремительно вооружается, не считаясь с затратами и здравым смыслом Польша приняла окончательное и бесповоротное решение о закупке в США основных боевых танков М1А2 SEP v3 Abrams.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlexandr RanevЕсли человек(нация)идиот, то это надолго(с). Пусть забавляются, Больше денег в оружие, меньше в развитие. Всё в угоду дебильной русофобии, экономику подчинить полностью политическим авантюристам. От войны их это не спасет, а пушки вместо масла только в путь! Если враги делают даже не ошибки , а глупости - это не может не радовать!Комментировать
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