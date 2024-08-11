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Школа «Русский балет» переедет в центр «Дубровицы» в Подольске

Школа «Русский балет» переедет в центр «Дубровицы» в Подольске

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов встретился с жителями Подольска. Они обсудили будущий статус культурно-просветительского центра и переезд театра «Русский балет» в центр «Дубровицы».

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