Из «черного ящика» разбившегося в Южной Корее самолета извлекли данные

Данные из регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан, извлекли специалисты, заявил директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван 1 января журналистам.
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