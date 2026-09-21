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ЕС не смог продлить санкции против российских компаний и граждан – The Guardian

ЕС не смог продлить санкции против российских компаний и граждан – The Guardian

Европейский союз не смог продлить санкции против почти трех тысяч граждан России и российских компаний, сообщили в The Guardian.

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