Роскосмос запустит «Грифона». Деньги уже выделили

Россия выделяет более 9 млрд рублей на космическую систему дистанционного зондирования Земли «Грифон»Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил правительственные поправки, направленные на финансирование разработки космической системы дистанционного зондирования Земли «Грифон» в Госкорпорации «Роскосмос».
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