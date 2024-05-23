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Муза Киркорова показала новую грудь — певец оказался любителем пышных форм

Муза Киркорова показала новую грудь — певец оказался любителем пышных форм

Народный артист настоял на том, чтобы начинающая певица сделала пластику. Филипп Киркоров и Марго Овсянникова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров, как рассказывает Прислушавшись к советам Киркорова, блондинка попросила у хирурга грудь, как у Анны Семенович.

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