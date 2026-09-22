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Погружение в конфликт: в Твери покажут спектакль «Бес вселился»

Погружение в конфликт: в Твери покажут спектакль «Бес вселился»

Театр‑студия «Диалог» представит спектакль «Бес вселился» по пьесе Мишеля Фора. Народный театр‑студия «Диалог» приглашает зрителей на спектакль «Бес вселился» по пьесе французского драматурга Мишеля Фора.

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