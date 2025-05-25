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ЦТАК: трех человек арестовали после аварии при спуске эсминца в КНДР

ЦТАК: трех человек арестовали после аварии при спуске эсминца в КНДР

Global Look Press/Lantyukhov Sergey/news.ru В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске на воду эсминца, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по расследованию аварии.

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