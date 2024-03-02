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Подробности “Череды испытаний” в Diablo IV и запуск PRT для четвертого сезона Сту...

Подробности “Череды испытаний” в Diablo IV и запуск PRT для четвертого сезона Сту...

Подробности “Череды испытаний” в Diablo IV и запуск PRT для четвертого сезонаСтудия Blizzard в последний день прошлого месяца провела трансляцию “Посиделки у костра”, во время которой поделилась планами по дальнейшему развитию ARPG Diablo IV.

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