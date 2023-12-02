Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев охарактеризовал главу российского государства Владимира Путина как человека слова и дела, который который всегда добросовестно выполняет свои обещания и может «заледенеть» к тем, кто не поступает таким же образом.
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