Нападения на наблюдателей и журналистов во время выборов в Грузии

В Грузии продолжаются инциденты на избирательных участках во время парламентских выборов. Так, в городе Зугдиди на одном из избирательных участков произошел конфликт между сторонником партии "Грузинская мечта" Георгием Джикия и членами избирательного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии