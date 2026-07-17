У французских дипломатом остались хорошие воспоминания о ЧМ-2018

Французские дипломаты поделились воспоминаниями о чемпионате мира по футболу 2018 года. «У французов остались очень хорошие воспоминания о ЧМ-2018, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира», — заявили РИА Новости во французской дипмиссии.