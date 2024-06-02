Экономист напомнил россиянам о минусах покупки товаров в рассрочку

Магазины и маркетплейсы в последнее время все чаще предлагают покупателям приобрести товары в рассрочку, но по сути она является завуалированным потребительским кредитом и в этом кроется ее главный минус, предупредил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.