Всеволода Шиловского поздравили друзья и коллеги

3 июня Народному артисту России Всеволоду Николаевичу Шиловскому исполнилось 86 лет. В этот же день Московский театр-студия Всеволода Шиловского отпраздновал свой первый маленький юбилей — ровно год существования.
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