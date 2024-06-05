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Всеволода Шиловского поздравили друзья и коллеги

Всеволода Шиловского поздравили друзья и коллеги

3 июня Народному артисту России Всеволоду Николаевичу Шиловскому исполнилось 86 лет. В этот же день Московский театр-студия Всеволода Шиловского отпраздновал свой первый маленький юбилей — ровно год существования.

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