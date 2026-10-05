Юристы оценили шансы взыскать ущерб за повреждение жилья медведем

Добиться возмещения ущерба от государства за повреждение жилья медведем возможно, но такие дела крайне сложны для потерпевшего.
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