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Юристы оценили шансы взыскать ущерб за повреждение жилья медведем

Юристы оценили шансы взыскать ущерб за повреждение жилья медведем

Добиться возмещения ущерба от государства за повреждение жилья медведем возможно, но такие дела крайне сложны для потерпевшего.

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