В Харьковской области вновь объявлена ночная воздушная тревога

Угрозу возможного авиаудара на территории одной из восточных областей Украины обозначили специалисты министерства цифровой трансформации страны на онлайн-картах воздушных тревог ночью 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс ведомства.
Угрозу возможного авиаудара на территории одной из восточных областей Украины обозначили специалисты министерства цифровой трансформации страны на онлайн-картах воздушных тревог ночью 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс ведомства.
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