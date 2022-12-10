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В Харьковской области вновь объявлена ночная воздушная тревога

В Харьковской области вновь объявлена ночная воздушная тревога

Угрозу возможного авиаудара на территории одной из восточных областей Украины обозначили специалисты министерства цифровой трансформации страны на онлайн-картах воздушных тревог ночью 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс ведомства.

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