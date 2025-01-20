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"Остатки старой советской школы": Украине показали настоящую "декоммунизацию" - теперь "Луча" у неё нет

"Остатки старой советской школы": Украине показали настоящую "декоммунизацию" - теперь "Луча" у неё нет

Президент России Владимир Путин ещё в феврале 2022-го предупредил Украину: она узнает, что такое настоящая декоммунизация.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ПРЯМО В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ НАЧАЛО СВО И ВСЕ УЗЛОВЫЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ  БОМБИТЬ СИСТЕМНО ---И НЕ ДУМАТЬ ЧТО БУДЕТ И КАК РЕАГИРОВАТЬ ЗАПАД . ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ ===СМОТРИТЕ НА ИЗРАИЛЬ ---США .. А оружие до сих пор через них идет а где и как они находятся генштаб знал точно сами в свое время задание давали на проектирование после 1945 года КАК БУДТО НЕ ЗНАЛИ ЧТО САНКЦИИ БУДУТ --РАНЬШЕ НАЧАЛИ--- РАНЬШЕ ОНИ СТАЛИ БЫ БЕСПОЛЕЗНЫ . ТОЛЕРАНТНЫХ ВОИН НЕ БЫВАЕТ .   если конечно предатели рулят или приспособленцы которые боятся перемен ---кормушку потеряют вылезет  их тупость так как назначены по блату --- клана во власти
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Раиса Мелькумова
Только мне, как гражданину нашей Великой России, не понятно, почему почти два с лишним года, мы « чесали репу» и не приближали нашу победу?
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