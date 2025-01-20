"Остатки старой советской школы": Украине показали настоящую "декоммунизацию" - теперь "Луча" у неё нет

леонид рыбаков

ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ПРЯМО В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ НАЧАЛО СВО И ВСЕ УЗЛОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ БОМБИТЬ СИСТЕМНО ---И НЕ ДУМАТЬ ЧТО БУДЕТ И КАК РЕАГИРОВАТЬ ЗАПАД . ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ ===СМОТРИТЕ НА ИЗРАИЛЬ ---США .. А оружие до сих пор через них идет а где и как они находятся генштаб знал точно сами в свое время задание давали на проектирование после 1945 года КАК БУДТО НЕ ЗНАЛИ ЧТО САНКЦИИ БУДУТ --РАНЬШЕ НАЧАЛИ--- РАНЬШЕ ОНИ СТАЛИ БЫ БЕСПОЛЕЗНЫ . ТОЛЕРАНТНЫХ ВОИН НЕ БЫВАЕТ . если конечно предатели рулят или приспособленцы которые боятся перемен ---кормушку потеряют вылезет их тупость так как назначены по блату --- клана во власти