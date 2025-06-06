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Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

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