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ФРС США объявит решение по ставке – основные события 7 ноября

В четверг, 7 ноября, завершится заседание ФРС США, по его итогам будет объявлено решение по ставке. По итогам предыдущего заседания 18 сентября ФРС начала цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 4,75-5%.

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