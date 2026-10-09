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МОСИНФОРМ

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Более 2 тыс. спортсменов примут участие в Открытом кубке ШОС в Москве и Подмосковье

Более 2 тыс. спортсменов примут участие в Открытом кубке ШОС в Москве и Подмосковье

С 11 по 23 ноября в Москве и Московской области пройдет Открытый кубок ШОС, в котором примут участие более 2 тысяч спортсменов.

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