Первый заместитель начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин рассказал, как аферисты используют онлайн-игры и соцсети для первого контакта с детьми, а затем требуют передавать деньги и ценности.