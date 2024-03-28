В Парламенте Кабардино-Балкарии обсудили актуальные вопросы отраслевых торгов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев принял участие в расширенном заседании Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству под председательством Заура Апшева на тему: «О некоторых актуальных вопросах проведения отраслевых торгов в КБР».
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