«Осенью хватит одной спички, чтобы зажечь майдан на Украине» – киевский эксперт

AB

Andrey B-V

Это все треп и словоблудие. Какой на хрен майдан? Что бы подготовить подобное мероприятие и провести его необходимы силы и средства. То есть необходимо очень сильно в СМИ. интернету, в разговорах и слухах со сплетнями это дело пропихивать и проталкивать, что бы посеять в мозгах "семечки", которые потом должны превратиться в "цветочки " и "ягодки". А для этого необходимо задействовать и людищек весьма подготовленных и технику с аппаратурой, весьма не дешевую, прессу, блогеров всяких и т.д. И это все стоит очень больших денег, огоромадных. То есть нужен источник огромного количества бабла и ресурсов! Сколько США времени и баксов потратили на подготовку, организацию и проведение майдана 2013-14 годов? Не менее 6-7 миллиардов баксов! А сколько времени ушло на подготовку этого мероприятия? не менее 3-х лет и то это уже на окончательную подготовку! Сейчас кто то будет этот майдан финансировать и организовывать? Даже олигархам это не совсем по карману, это может только очень сильное и богатое государство. Сама УкРуина не богатая, в долгах как в шелках. У России на эти мероприятия тоже не хватит средств, да и народишко на УкРуине настроен если не враждебно к России, то очень не дружественно. Исходя их вышесказанного все эти предположения про возможный майдан на УкРуине осенью это бред сивой кобылы в лунную ночь! Это даже не сказки, это или пьяный угар или тяжелое наркотическое состояние. Зачем нам это тележат? А затем, что бы отвлечь и засрать наши мозги!