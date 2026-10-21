Похоже, большие боссы именитых автомобильных компаний разом заделались верными ленинцами. В одной из последних работ вождя мирового пролетариата — «Лучше меньше, да лучше» — в самых высоких кабинетах гигантов отрасли от Ford до VW, не исключено, красным карандашом сегодня подчеркнуты слова: «Мы ….