Звание «Почетный мастер» учреждено в Астраханской области

Региональное министерство культуры утвердило звание «Почетный мастер Астраханской области». Оно будет присваиваться мастерам традиционных художественных промыслов и ремесел, которые занимаются своим делом не менее пяти лет, сохраняя исторически сложившиеся традиции и художественно-стилевые особенности.
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