Военное обозрение

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В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения противника из ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

В ночное время суток нанесено огневое поражение пунктам размещения противника из ВСУ и «гвардии наступления» в Константиновке и Краматорске

Российские Вооружённые силы активизировали процесс нанесения ударов по войскам противника к западу и северо-западу от Артёмовска (Бахмута).

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