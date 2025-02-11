Благотворительный Фонд «СВОЙ ДОМ» провел кулинарный мастер-класс для жен участников СВО

Женщины готовили основные блюда и десерты под руководством опытных поваров Благотворительный Фонд «СВОЙ ДОМ» совместно с Учебно-методическим центром Управления социального питания провел кулинарный мастер-класс для жён участников СВО.
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