Дополнительные мощности прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа были забронированы компанией "Газпром"

7 марта благодаря данным, размещенным на платформе GSA Platform, удалось узнать о бронировании российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" дополнительных мощностей для прокачки своего газа через территорию Польши, а именно по газопроводу Ямал — Европа.
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