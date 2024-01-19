Белый дом вновь выступил против прекращения огня в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 19 января, заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.
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