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В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате

В СВР заявили об имеющемся у США разрушительном для Зеленского компромате

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компро «Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента», — отмечается в заявлении главы СВР.

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