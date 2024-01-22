Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Соединённых Штатов есть компро «Зеленский сознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента», — отмечается в заявлении главы СВР.
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