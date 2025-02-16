Ионицэ: «Молдова навсегда потеряет свою железнодорожную систему, а экономические потери будут необратимыми»

Железная дорога (ЖДМ) переживает худший момент своего существования. В 1988 году эта система перевезла более 20 миллионов пассажиров, а в 2024 году это число резко упало до менее 650 000 — самого низкого показателя за последнее столетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии