Келли Айко: «Защита «Уорриорс» против Джейлена Грина определит дальнейший ход серии»

«Рокетс» дважды проиграли в гостях и теперь уступают в серии с «Голден Стэйт» 1-2. "Четвертый матч был омрачен множеством стычек, что в некоторой степени отвлекло внимание от самой игры, но именно давление «Уорриорз» на Джейлена Грина – и то, как «Рокетс» на это ответили – в конечном итоге определит, как сложится оставшаяся часть серии.