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Кадышеву подвинули: кто заработал больше всех этим летом

Кадышеву подвинули: кто заработал больше всех этим летом

Сергей Жуков во время гастрольного тура по стране. 2026 г. Соцсети Сергея Жукова Еще вчера мы обсуждали, кто в каком купальнике отдыхает на Мальдивах, а сегодня уже листаем ленту с итоговыми рейтингами и пытаемся понять, кому из звезд этот сезон принес золотые горы, а кому — только испорченную репутацию и отмененные концерты.

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