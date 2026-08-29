Кадышеву подвинули: кто заработал больше всех этим летом

Сергей Жуков во время гастрольного тура по стране. 2026 г. Соцсети Сергея Жукова Еще вчера мы обсуждали, кто в каком купальнике отдыхает на Мальдивах, а сегодня уже листаем ленту с итоговыми рейтингами и пытаемся понять, кому из звезд этот сезон принес золотые горы, а кому — только испорченную репутацию и отмененные концерты.