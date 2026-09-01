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FiNE NEWS

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Путин заявил о готовности вывести российскую военную базу из Армении при отсутствии интереса со стороны Еревана

Президент России Владимир Путин заявил о готовности вывести российскую военную базу из армянского города Гюмри в случае, если Армения не заинтересована в её присутствии.

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