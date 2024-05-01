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Пять немецких команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне

Пять немецких команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех распределяют между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

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