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Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8

Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из состава Группы во.Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из состава «Группы восьми» (G8) было серьезной ошибкой.

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