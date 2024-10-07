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Макдэвид – топ-претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Овечкин выше Панарина и Капризова

Капитан «Эдмонтона» занял первое место в предсезонном опросе 16 экспертов официального сайта НХЛ. Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

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