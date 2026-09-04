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Царьград

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Кардиолог Морякова объяснила влияние экстремальных прыжков на сердце

Кардиолог Морякова объяснила влияние экстремальных прыжков на сердце

Кардиолог Юлия Морякова объяснила, как экстремальные прыжки влияют на сердце, подчеркнув риск для людей с невыявленными сердечными заболеваниями.

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