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«Реал» – чемпион Испании, «Краснодар» снова теряет очки, разгромы от «Ман Сити» и «Арсенала», рекорды Месси, Соболенко проиграла Швентек, поул Ферстаппена и другие новости

«Реал» – чемпион Испании, «Краснодар» снова теряет очки, разгромы от «Ман Сити» и «Арсенала», рекорды Месси, Соболенко проиграла Швентек, поул Ферстаппена и другие новости

1. «Реал» – чемпион Испании! «Мадрид» взял титул досрочно благодаря разгрому «Кадиса» (3:0) и поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

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Комментарии
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Лена Мисько
ну мы тоже стали чемпионами де-факто после победы ахмата на болоте, это у них такое развлечение, видимо
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14 час.
Максим Комаров
Память не подводит тебя, молодец! Такое запомнить - раз в 24 года:)))))
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13 час.
Максим Комаров
На групповой стадии кубка, Балтика обыграла дома Зенит (1-0). Больше других этим событием восхищалась Лена Мисько, естественно. Посмотрим, какова будет реакция 14-16 мая
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10 час.

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