«Реал» – чемпион Испании, «Краснодар» снова теряет очки, разгромы от «Ман Сити» и «Арсенала», рекорды Месси, Соболенко проиграла Швентек, поул Ферстаппена и другие новости

1. «Реал» – чемпион Испании! «Мадрид» взял титул досрочно благодаря разгрому «Кадиса» (3:0) и поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4).
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