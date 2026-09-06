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Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев для переговоров с украинской стороной

Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев для переговоров с украинской стороной

Визит американских представителей в Киев состоялся после трехчасовых переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

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