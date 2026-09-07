День финансиста 2026: история и традиции праздника, поздравления

День финансиста в России ежегодно отмечают 8 сентября. В 2026 году праздник выпал на вторник. Это профессиональный день экономистов, банковских работников, бухгалтеров, аналитиков и других специалистов, чья работа связана с финансами.
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