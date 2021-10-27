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В Кузбассе не считали случаи госпитализации после вакцинации от COVID-19

В Кузбассе не считали случаи госпитализации после вакцинации от COVID-19

Статистику случаев госпитализации среди жителей Кузбасса, вакцинированных от коронавируса, не ведет министерство здравоохранения региона, сообщила заместитель главы министерства Елена Зеленина 27 октября на брифинге по борьбе с коронавирусом.

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