⚡️Туапсинский район сегодня подвергся невероятной атаке стихии Затоплены улицы, трассы, дворы. На море шторм.
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⚡️Туапсинский район сегодня подвергся невероятной атаке стихии Затоплены улицы, трассы, дворы. На море шторм.