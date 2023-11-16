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Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт

Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ После событий 2 мая 2014 года в Одессе, а затем карательных операций Киева на Донбассе, перед Россией встала крайне серьёзная задача определения тех, кто совершал эти преступления.

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Комментарии
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Николай Титов
Возможно ДА,   все так и есть, а возможно и нет!
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8 час.
Владислав Владислав
Отличная статья.
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7 час.
Сергей
мечты, мечты....  ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ??  один трендеж 2 года кряду....
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10 мин.

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