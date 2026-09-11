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Палата представителей США начнет 14 сентября дебаты по законопроекту против РФ

Палата представителей США начнет 14 сентября дебаты по законопроекту против РФ

Палата представителей США начнет 14 сентября дебаты по законопроекту против РФ, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм.

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