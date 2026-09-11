Палата представителей США начнет 14 сентября дебаты по законопроекту против РФ, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм.
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