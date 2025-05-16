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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками МВД России выявлено хищение более 30 млн рублей, предусмотренных на реализацию программы «Пушкинская карта»

Сотрудниками МВД России выявлено хищение более 30 млн рублей, предусмотренных на реализацию программы «Пушкинская карта»

«Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, их коллеги из Рязани и Новосибирска совместно с сотрудниками региональных УФСБ России задержали четверых мужчин.

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