Эксперт

555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Мне вот просто интересно о каком усилении интереса к рублю во внешнеторговых отношениях ведёт речь автор?  Он, как сп...США и Европа пере...
  • Erl Schweizer
    Чем сложнее силовые установки, чем больше взаимосвязанных силовых и электронных контуров еще и при отсутствии резервн...В Кремле заверили...
  • Walery
    Там в РосКосмосе сидят "кроты", которых Рогозин в свое время не всех разогнал. К сожалению... самого Рогозина подвину...В Кремле заверили...

США и Европа перешли на рубль

США и Европа перешли на рубль

Дедолларизация и деевроизация достигли выразительных  цифр В июне 2023 года Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Америки и Европы, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Немо
Мне вот просто интересно о каком усилении интереса к рублю во внешнеторговых отношениях ведёт речь автор?  Он, как специалист, однозначно сам отметил что интерес к рублю, как оперативному элементу внешней торговли, не велик из-за его нестабильности, то есть подрывается действиями того самого ЦБ России в задачу которого и входит обеспечение стабильности рубля. Для Юго-Восточных стран юань представляет куда больший интерес просто потому что юань держится под контролем Китайского банка. Почему бы автору так и не написать - прямо и честно?
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх