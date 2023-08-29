Дедолларизация и деевроизация достигли выразительных цифр В июне 2023 года Россия получила рекордную долю выручки в рублях за экспорт в страны Америки и Европы, подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.
США и Европа перешли на рубль
Комментарии
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Alex Немо
Мне вот просто интересно о каком усилении интереса к рублю во внешнеторговых отношениях ведёт речь автор? Он, как специалист, однозначно сам отметил что интерес к рублю, как оперативному элементу внешней торговли, не велик из-за его нестабильности, то есть подрывается действиями того самого ЦБ России в задачу которого и входит обеспечение стабильности рубля. Для Юго-Восточных стран юань представляет куда больший интерес просто потому что юань держится под контролем Китайского банка. Почему бы автору так и не написать - прямо и честно?
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