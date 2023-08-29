США и Европа перешли на рубль

Alex Немо

Мне вот просто интересно о каком усилении интереса к рублю во внешнеторговых отношениях ведёт речь автор? Он, как специалист, однозначно сам отметил что интерес к рублю, как оперативному элементу внешней торговли, не велик из-за его нестабильности, то есть подрывается действиями того самого ЦБ России в задачу которого и входит обеспечение стабильности рубля. Для Юго-Восточных стран юань представляет куда больший интерес просто потому что юань держится под контролем Китайского банка. Почему бы автору так и не написать - прямо и честно?