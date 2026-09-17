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Аргументы и Факты

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Друг раскрыл детали ДТП со звездой сериала «Реальные пацаны» Бежаняном

Друг раскрыл детали ДТП со звездой сериала «Реальные пацаны» Бежаняном

Известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян попал в серьезное ДТП на трассе недалеко от Перми.

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